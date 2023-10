Sonntag gegen Tabellenführer Dresden FCS will „Karren aus dem Dreck ziehen“

Es gibt sie doch noch: Die Kameradschaft unter Fußballvereinen. „Das Pokalspiel zwischen dem TuS Herrensohr und dem 1. FC Saarbrücken findet am 15. November um 19 Uhr in Köllerbach statt“, teilte der TuS-Vorsitzende Sebastian Richter mit Freude in der Stimme am Freitag mit, „kurz nachdem der Bericht über die mögliche Absage in der Saarbrücker Zeitung online war, klingelte bei mir das Telefon. Es war Marin Kuci, der Spielertrainer von Köllerbach, der seine Hilfe anbot. Wir haben dann gemeinsam mit dem Sportausschuss-Vorsitzenden Bernd Gillet die Vorgehensweise besprochen und den Verband informiert.“