Enges Aufstiegsrennen in der 3. Liga Verteidiger sorgen für die Wende – FCS gewinnt dank Thoelke und Boeder im Derby gegen Mannheim (mit Fotostrecke)

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat gegen den SV Waldhof Mannheim mit einem verdienten 2:1 (0:1)-Sieg am Sonntagnachmittag einen ganz wichtigen Dreier im Aufstiegsrennen eingefahren. Vor 14 152 Zuschauern im fast ausverkauften Ludwigspark schafften die Blau-Schwarzen nach Pausenrückstand durch einen Doppelschlag zweier Verteidiger in Hälfte zwei ganz rasch die Wende: Bjarne Thoelke köpfte nach einer Ecke zum 1:1 ein (49. Minute). Abwehrkollege Lukas Boeder staubte vier Minuten später ab zum 2:1 und versetzte die FCS-Fans vollends in Ekstase (53.). Durch den vierten Sieg aus fünf unbesiegten Partien machte Saarbrücken im Tableau einen Platz gut und liegt als Fünfter weiter vier Punkte hinter dem zweiten direkten Aufstiegsplatz (Wehen Wiesbaden) und nur einen Zähler hinter Dynamo Dresden auf dem Relegationsplatz. Mannheim hat sich nach der dritten Topspiel-Niederlage in Folge vorerst aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet, liegt nun vier Punkte hinter dem FCS.