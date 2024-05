3. Liga Frühe Führung – Preußen Münster schlägt 1. FC Saarbrücken

Es sollte nicht sein: Der 1. FC Saarbrücken hat am Sonntag, 5. Mai, bei Gastgeber Preußen Münster verloren. Die Saar-Kicker unterlagen 4:1 (3:0). Damit ist sicher: Der FCS bleibt auch in der nächsten Saison in der dritten Fußball-Liga. Rechnerisch war zuvor der Relegationsplatz für den Aufstieg in die 2. Bundesliga noch möglich.