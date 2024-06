3. Fußball-Liga 1. FC Saarbrücken verpflichtet neuen Spieler – Linksverteidiger Till Schumacher kommt zum Drittligisten

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken treibt die Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter voran. Mit Till Schumacher wechselt ein Linksverteidiger zu den Blau-Schwarzen. Das kündigt der saarländische Verein am Dienstag, 4. Juni, an. So habe der 26-Jährige zuletzt beim österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt gespielt.