Schmerzhafte Abgänge Wer außer Mittelfeld-Motor Dave Gnaase den FCS noch verlässt

Still ruhte der See beim 1. FC Saarbrücken – zumindest drang beim Fußball-Drittligisten, der knapp den Aufstieg beziehungsweise die Relegationsspiele für die 2. Bundesliga verpasst hat, wenig bis gar nichts nach außen, was die Personalplanungen angeht. Neuzugänge? Bislang Fehlanzeige – zumindest wurden keine verkündet. Dem Vernehmen nach möchte Rüdiger Ziehl, Trainer und Manager in Personalunion und aktuell mit Verhandlungen betraut, in näherer Zukunft ein größeres Paket an Neuzugängen und Vertragsverlängerungen bekannt geben.