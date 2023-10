3. Fußball-Liga „Es wird ein richtiger Hexenkessel“ – FCS will auswärts gegen Aue punkten

Nach neun Spieltagen in der 3. Fußball-Liga hat sich Spitzenreiter Dynamo Dresden ein kleines Polster geschaffen. Dahinter geht es eng zu. Das Spiel des 1. FC Saarbrücken an diesem Samstag (16.30 Uhr) bei Erzgebirge Aue, die beide ganz nach vorne wollen, hat somit für beide enorme Bedeutung. „Es ist ein richtungweisendes Spiel. Saarbrücken ist top besetzt und hochmotiviert. Dazu kommt, dass sie in dieser englischen Woche mehr Pause hatten als wir“, sagt Aues Trainer Pavel Dotchev: „Wir haben eine schwierige Situation, weil wir auch in Münster nicht unsere Leistung abrufen konnten. Wir dürfen nicht nach Ausreden suchen, sondern müssen gegen den FCS ein ganz anderes Gesicht zeigen.“