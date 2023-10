3. Fußball-Liga Furios – FCS holt sich Remis in Partie gegen Lübeck in letzter Sekunde

Insgesamt 10 666 Zuschauer sahen zunächst, dass Boné Uaferro für den angeschlagenen Dominik Becker in die zuletzt mit 6:2 in Bielefeld siegreiche Saarbrücker Startelf rückte und dann einen guten Start der Hausherren. Richard Neudecker (3. Minute) und Kai Brünker, der an VfB-Torwart Philipp Klewin scheiterte (5.), hatten die ersten Tormöglichkeiten. Der Aufsteiger aus dem hohen Norden reagierte unterkühlt. Tarik Gözüsirin fand bei der ersten Ecke sofort den Kopf von Innenverteidiger Jannik Löhden. Der Zwei-Meter-Riese vollendete zum 0:1 aus Saarbrücker Sicht (10.).