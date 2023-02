Nächster Patzer in Aue : Traumtor besiegelt nächste FCS-Pleite

Aue Nächster Rückschlag im Aufstiegskampf: 1. FC Saarbrücken gibt in Aue eine 1:0-Führung aus der Hand und verliert mit 1:2.

Trotz Pausenführung und einer Vielzahl glasklarer Chancen mussten sich die Blau-Schwarzen am Sonntag 1:2 (1:0) beugen. Es war im siebten Spiel des Jahres bereits die fünfte Niederlage – und das, obwohl die Leistung eine ganz andere war als noch zuletzt. „Das war definitiv eine klare Steigerung. Aber wir hatten wieder nicht das Spielglück“, sagte Heemsoth. Vor allem die Abwehr stand vernünftig, was vor allem an Kapitän Manuel Zeitz lag, der nach langer Zeit wieder mal von Anfang spielte und mit Bjarne Thoelke und Rückkehrer Boné Uaferro ein gutes Bollwerk bildete.

Exemplarisch für das fehlende Spielglück standen zwei ähnliche Szenen, die unterschiedlich ausgingen. Nicht mal zwei Minuten waren gespielt, da schlenzte der für den gelbgesperrten Richard Neudecker ins Team gerutschte Kasim Rabihic aus halblinker Position aufs Auer Tor. Der Ball flog in hohem Bogen Richtung langes Eck – und klatschte vom Pfosten zurück ins Feld (2. Minute). Gegenüber gab es zehn Minuten vor Schluss eine vergleichbare Situation. Aues Antonio Jonjic fasste sich aus der Distanz ein Herz, auch sein Versuch flog in hohem Bogen Richtung langes Eck – und senkte sich hinter dem chancenlosen FCS-Torwart Daniel Batz zum 2:1-Sieg ins Netz (80. Minute).

Das Gros der 7161 Zuschauer im Auer „Schacht“ feierte das Traumtor, als gäbe es kein Morgen mehr. Viele Heimfans waren sich hinterher einig, dass es ein sehr glücklicher Erfolg der Gastgeber war. „Dass wir hier tatsächlich mit leeren Händen dastehen, ist maximal frustrierend“, sagte Calogero Rizzuto. Sechs Jahre, von 2015 bis 2021, hatte er bei den Veilchen gespielt – und ausgerechnet gegen den langjährigen Ex-Club die verdiente Führung erzielt. Nach einer knappen halben Stunde bahnte sich Rizzuto von links den Weg in die Mitte, zog aus gut 20 Metern trocken ab und traf leicht abgefälscht zum 0:1 ins linke Eck. „Wir haben gut verteidigt und das Spiel gut in deren Hälfte verlagert, aber wir müssen unsere vielen Chancen besser nutzen“, haderte Rizzuto.

Der FCS durfte sogar noch ein paar Minuten in Überzahl spielen, weil Aues Kunstschütze Jonjic vom Platz flog – er hatte Marcel Gaus den Ball an den Kopf geworfen, der dann theatralisch zu Boden ging. „Der Halbstarke zwickt mich die ganze Zeit in den Oberarm. Und dann werfe ich ihn den Ball gegen den Kopf – dass man da so umfallen muss“, sagte Joncic bei Magentasport über die Reaktion von Gaus.