3. Fußball-Liga Fußball-Krimi – 1. FC Saarbrücken schafft Ausgleich gegen VfB Lübeck

Saarbrücken · Bevor der FC Bayern München kommt, war erst einmal VfB Lübeck an der Reihe: Der 1. FC Saarbrücken war am Dienstagabend in der 3. Liga gefragt. Im Ludwigspark fieberten die FCS-Fans bis zum Schluss für ihre Mannschaft.

03.10.2023, 21:04 Uhr

Ob die Fans des 1. FC Saarbrücken wie hier gegen Karlsruhe auch heute wieder Grund zum Jubeln haben? Foto: dpa/Uli Deck

(hau)