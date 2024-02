3. Fußball-Liga „Das ist zu wenig“ – Liga-Enttäuschung für den FCS vor dem Pokalknaller

67 Mal, so haben Statistiker penibel mitgerechnet, hat Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken in den drei Spielen seit der Winterpause aufs gegnerische Tor geschossen. Nur ein Versuch landete im Ziel. Der Kopfball von Kapitän Manuel Zeitz am Freitagabend im Stadion Rote Erde rettete den Saarländern einen ebenso verdienten wie enttäuschenden Zähler bei Borussia Dortmund II. Am Ende hieß es 1:1 (1:0). „Das ist zu wenig“, brachte es Außenbahnspieler Marcel Gaus auf den Punkt, „mit dem Anspruch, den wir an uns selbst haben, ist das nicht befriedigend.“