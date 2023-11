3. Fußball-Liga „Es fühlt sich sehr ärgerlich an“ – Kleiner Dämpfer für die Pokalhelden des 1. FC Saarbrücken

Träumen ist erlaubt, solange man das Aufwachen nicht vergisst. Nach dem DFB-Pokaltraum mit dem 2:1-Erfolg über Rekord-Pokalgewinner Bayern München stand für den 1. FC Saarbrücken am Samstag beim SV Sandhausen „das wahrscheinlich schwerste Spiel der Saison“ an, wie Mittelfeldspieler Kasim Rabihic es formulierte. 60 Minuten lang gelang den Saarländern das vor 4889 Zuschauern im Hardtwaldstadion richtig gut. Am Ende musste man aber froh sein, beim 2:2 (1:1) noch einen Zähler mitgenommen zu haben. „Wir mussten nach dem Höhepunkt der Woche erst einmal wieder runterkommen“, so der FCS-Spielgestalter, „ich denke, wir habend das lange gut gemacht, auch wenn in der zweiten Halbzeit die Beine richtig schwer geworden sind.“