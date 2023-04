3. Fußball-Liga FCS kassiert bei Schlusslicht Meppen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen

Direkt danach folgte ihm SVM-Trainer Middendorp, der sich am Seitenrand zu sehr echauffierte – ebenfalls Gelb (27.). Meppen war in dieser Phase gut im Spiel, die Anhänger der Emsländer peitschten ihr Team nach vorne, ein Versuch von Janssen in aussichtsreicher Position ging aber doch weit links am Tor von Batz vorbei (28.).