Feier im Innenhof der Bruch-Brauerei 120 Jahre Höhen und Tiefen - So feierten Fans den Geburtstag des FCS

Das war auch so, denn die Fußballanhänger von Virage Est hatten nicht nur an Kinderbelustigung und Kulinarik gedacht, sie hatten auch tief ins Vereinsarchiv gegriffen und viele Zeitzeugen eingeladen. Alte Spieler schwelgten in Erinnerungen, alte Trainer kamen wieder und im Talk auf der Bühne erzählten sie alle von den Höhen und Tiefen beim FCS. „Einst in Mailand gespielt und Monaco besiegt, in Europa bekannt und Erfolge erzielt... viel zu lang hießen unsere Gegner aber auch Balingen, Teveren oder Wirges“, hieß es in der Einladung.