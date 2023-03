1. FC Saarbrücken Ziehl will, dass „die nächsten Schritte folgen“ – und setzt Fragezeichen hinter seine Doppelrolle

Mit dem 2:0-Sieg beim Ligadritten SV Wehen Wiesbaden hat sich der 1. FC Saarbrücken nach drei Niederlagen in Folge im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga zurückgemeldet. Zumindest dann, wenn der Erfolg in den zwei nun folgenden Heimspielen gegen Aufsteiger vergoldet werden kann. An diesem Mittwoch macht die Partie gegen die Spvgg. Bayreuth (19 Uhr, Ludwigspark) für den Tabellensiebten den Anfang, ehe am Samstag (14 Uhr) Bayreuths Mitaufsteiger Rot-Weiss Essen kommt.