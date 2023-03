Anhörungstermin bei der Stadt bereits 2022 1. FC Saarbrücken hatte Kenntnis vom Verfahren gegen Maxi Sports GmbH

Nach SZ-Informationen soll es in dieser Sache am 27. September 2022 einen Anhörungstermin bei der Stadt gegeben haben, an dem von FCS-Seite Manager Rüdiger Ziehl und Vorstandsmitglied Christian Seiffert teilgenommen haben. Salvo Pitino, der das Vorhaben im Auftrag der Maxi Sports GmbH vorantreibt, soll versichert haben, dass weitere Arbeiten eingestellt und erst nach Erhalt der Baugenehmigung fortgesetzt werden. Diese ist bislang nicht erteilt. Ob sie überhaupt erteilt wird, ist mehr als fraglich. Bislang hat die Stadt auf Anfrage dazu lediglich erklärt, dass es für den Proficampus keine bau- und planungsrechtliche Grundlage gebe. Nach SZ-Informationen sollen die bisher eingereichten Bauanträge unvollständig und fehlerhaft gewesen sein.