Pokalsensation : 1. FC Saarbrücken wirft Köln aus Pokal

DFB-Pokal 2019/2020 » 2. Runde » 1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln am Freitag (25.10.2019) in Saarbruecken Saarbrückens Gillian Jurcher (m.) trifft neben Kölns Jorge Meré (l) und +Torwart Timo Horn zum 2:0. Foto: Thomas Wieck

Pokal-Sensation in Völklingen: In einem dramatischen Spiel hat der Regionalligist 1. FC Saarbrücken am Dienstagabend den Bundesligisten 1. FC Köln mit Kapitän Jonas Hector aus dem DFB-Pokal geworfen.

