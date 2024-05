Nach bitterer Liga-Pleite nun Saarlandpokal 1. FC Saarbrücken will Wiedergutmachung leisten – und kauft diesen Spieler

An diesem Dienstag um 19 Uhr kommt es endlich zum letzten Viertelfinale im Fußball-Saarlandpokal. Während der Regionalligist FC Homburg bereits als Finalteilnehmer feststeht, wird in der Begegnung Hertha Wiesbach gegen den 1. FC Saarbrücken der Halbfinalgegner des FSV Jägersburg (das Spiel findet am 8. Mai statt) ermittelt. Dabei hat die Partie für den FCS nach den jüngsten Rückschlägen in der 3. Liga wie der Heim-Pleite gegen Halle an Bedeutung gewonnen.