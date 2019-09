Wo spielt der 1. FC Saarbrücken gegen Köln : Das Warten auf den Spielort geht weiter

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken hat noch kein Stadion für das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln bekanntgegeben. Ein Vorfall beim „Regenspiel“ gegen Hoffenheim II, das am Dienstag nachgeholt wird, lässt zweifeln, ob Völklingen geeignet ist.

Die Freude war groß, als der 1. FC Saarbrücken den Zweitligisten Jahn Regensburg mit 3:2 aus dem DFB-Pokal herausgekegelt hatte. Der Jubel wurde zum Aufschrei, als dem Fußball-Regionalligisten der 1. FC Köln als Zweitrunden-Gegner zugelost wurde. Fest steht, dass die Partie auf beiden Seiten großes Zuschauerinteresse generiert: Die Geißböcke treffen in nicht allzu großer Entfernung vom Dom auf die Mannschaft ihres ehemaligen Kapitäns und Publikumslieblings Dirk Lottner, die FCS-Fans träumen von einer weiteren Überraschung. Kartenanfragen beider Fanlager müssen aber bislang unbeantwortet bleiben.

Fest steht, dass die Partie am 29. Oktober um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Wo der Anpfiff aber ertönen wird, ist allerdings auch mehr als drei Wochen nach der Auslosung noch immer nicht geklärt. „Wir stehen zur Aussage unseres Präsidenten Hartmut Ostermann, dass dieses Spiel im Saarland ausgetragen werden wird“, wiederholt FCS-Geschäftsführer David Fischer gebetsmühlenartig, „wir werden erst Ergebnisse kommunizieren, wenn die wirklich fix sind. Derzeit warten wir auf eine Rückmeldung eines Dienstleisters.“

Die Frage, ob Völklingen nicht nur wegen der geringen Kapazität von 6800 Plätzen überhaupt ein sinnvoller Austragungsort für ein solches DFB-Pokalspiel ist, erhielt am Samstag dagegen zusätzlich Nahrung. Beim abgebrochenen Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim II, das am kommenden Dienstag, 17. September, um 17.45 Uhr nachgeholt wird, stürzten drei Fans, die vor dem heftigen Regen Schutz gesucht hatten, in einen mit einem Bodengitter gesicherten Schacht hinter der Tribüne ab und verletzten sich.