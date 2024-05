Aufstieg in der kommenden Saison? Warum Trainer Ziehl verärgert ist, und warum die Fans des FC Homburg dem FCS die Daumen drücken müssten

Das gibt es nicht so oft: Fußball-Regionalligist FC Homburg und seine Fans drücken an diesem Samstag dem Rivalen 1. FC Saarbrücken die Daumen. Denn wenn der Drittligist sein letztes Saisonspiel bei Jahn Regensburg (13.30 Uhr/SR) gewinnt und gleichzeitig die Konkurrenten Dynamo Dresden gegen den MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen gegen den VfB Lübeck verlieren, würde der FCS auf Rang vier der Tabelle springen und sich damit über die Liga für den DFB-Pokal qualifizieren. So würde dann auch der FCH als Endspielteilnehmer im Saarlandpokal automatisch wieder am bundesweiten Wettbewerb teilnehmen dürfen. Im Finale am 25. Mai (Anstoß 11.45 Uhr, Ludwigsparkstadion) ginge es nur noch ums Prestige.