Nach dem DFB-Pokal-Halbfinale Warum der FCS verloren hat – und an welcher Stelle etwas Hybris herrschte

Der Nachhauseweg der FCS-Fans fühlte sich dann richtig bitter an, wie ein fieser Kater. An einer Bushaltestelle am Fuße des Ludwigsbergs saß ein Anhänger, der irgendwie exemplarisch schien. Neben sich eine Stubbi-Flasche Bier blickte er ins Leere, zog an seiner Zigarette. Und sah so fertig aus, dass man ihn am liebsten direkt in den Arm genommen und getröstet hätte. Die Fans und Spieler des ärgsten Rivalen beim Feiern nach einem unfassbar wichtigen Spiel zu sehen, so etwas schmerzt ganz heftig.