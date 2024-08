3. Fußball-Liga Warum die Partie des 1. FC Saarbrücken gegen Sandhausen auf einmal kippte

Er war der Pechvogel an einem letztlich enttäuschenden Sonntagabend für den Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Mit einem dicken Verband um den Oberschenkel und einem Eisbeutel humpelte Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis nach der 0:1 (0:0)-Niederlage des FCS gegen den SV Sandhausen durch die Katakomben des Ludwigsparkstadions. Der Neuzugang von Hansa Rostock war in der starken ersten halben Stunde der Hausherren der überragende Spieler auf dem Feld und nahezu an allen wichtigen Szenen beteiligt. Sein Laufpensum beachtlich, seine Zweikampfquote hoch, seine Spielintelligenz beeindruckend.