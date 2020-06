Saarbrücken Saarbrückens Vereinsboss Ostermann will öffentliche Diskussion um Sportdirektor schnell beenden. Aber: Es werden bereits Nachfolger gehandelt.

Mann soll laut eines Berichts der Stuttgarter Nachrichten ein Angebot des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim für das Amt des „Direktor Nachwuchs“ vorliegen haben. Das zum Konzern des FCS-Präsidenten Hartmut Ostermann gehörende Magazin Forum berichtet, dass dies „intern schon länger bekannt“ war. In der Fußball-Szene geht sogar das Gerücht, Mann hätte bereits unterschrieben. „Es gab bereits in der Vergangenheit Anfragen“, sagte Mann in einem Online-Interview am Dienstag, „von daher ist es keine ungewöhnliche Situation. In der Vergangenheit hat mich das nicht beschäftigt. Inwieweit das diesmal ein Thema werden könnte, steht heute noch nicht fest.“