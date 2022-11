Nach fünf Siegen in sechs Spielen : Live-Ticker: Feiert Ziehl mit dem FCS auch gegen Oldenburg einen Erfolg?

Interimstrainer Rüdiger Ziehl ist als Verantwortlicher an der Seitenlinie mit dem FCS noch ungeschlagen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Saarbrücken Nach fünf Siegen in sechs Spielen unter Interimstrainer Rüdiger Ziehl empfängt Drittligist 1. FC Saarbrücken jetzt den VfB Oldenburg. Jeder Sieg erhöht aktuell den Druck auf die FCS-Bosse.

Seine Bilanz ist stark: Sechs Pflichtspiele hat Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken unter Interimstrainer Rüdiger Ziehl bestritten, fünf Siege und ein Unentschieden eingefahren. Vor allem die Leistungen bei den Auswärtssiegen bei den Spitzenteams Dynamo Dresden und 1860 München (jeweils 1:0) waren überzeugend. Und dennoch wehrt Manager Ziehl weiter jedweden Vorstoß ab, auch über die kommenden beiden Spiele hinaus als FCS-Trainer tätig zu sein.

Ziehl legt mit jedem FCS-Sieg die Latte für den Nachfolger höher

„Ich verstehe die Frage. Aber wir wollen zunächst einmal die beiden ausstehenden Spiele noch mal maximal erfolgreich bestreiten und dann schauen, dass wir einen neuen Trainer präsentieren können. Alles, was jetzt geschrieben wird, erhöht den Druck“, sagt Ziehl. Doch das tut er schon selbst. Mit jedem Sieg, mit jedem überzeugenden Auftritt der Mannschaft legt er die Messlatte für einen Nachfolger höher. „Wir haben diese Woche noch einmal einen Termin mit einem Trainer“, sagt der 45-Jährige und muss dann doch einräumen: „Der Erfolg gibt uns und der Mannschaft aktuell recht. Aber ich beantworte die Frage gerne, wenn wir gegen Oldenburg erfolgreich waren.“

Das Präsidium sollte daher genau überlegen, wie es weitergeht. Die Spieler „stehen“ jedenfalls auf Ziehl. Das Training ist auf aktuellem Stand und hohem Niveau, die Ansprache des oft leise wirkenden Zweibrückers kann auch sehr klar sein, in München bewies er wieder sein taktisches Gespür. Da brachte er für die sich müde gearbeiteten Dave Gnaase und Luca Kerber die Routiniers Mike Frantz und Manuel Zeitz, dazu gegen die Kopfballstärke der 60er Adriano Grimaldi. Die blind anrennenden Löwen hatten keine echte Chance mehr, alles richtig gemacht also. „Beim Trainerwechsel werden die Uhren immer auf Null gestellt, und jeder muss wieder von vorne anfangen“, sagt Boné Uaferro, der in den letzten Wochen zur Bestform zurückgefunden hat, „das erhöht dann gleichzeitig die Trainingsqualität. Der Trainer hat uns gut eingestellt und uns auch immer neue Lösungswege an die Hand gegeben.“

VfB Oldenburg geht durch „etwas schwierigere Phase“

Die braucht es auch an diesem Mittwoch um 19 Uhr im letzten Heimspiel des Jahres gegen den abstiegsgefährdeten Tabellen-16. VfB Oldenburg. „Sie haben gerade eine etwas schwierigere Phase“, sagt Ziehl über den Gegner, der am Sonntag Mit-Aufsteiger RW Essen mit 3:5 unterlag: „Sie spielen eigentlich sehr mutigen Fußball. Ich erwarte, dass sie auch uns hoch anlaufen. Wir müssen versuchen, sie in die eigene Hälfte zu drängen.“ Doch genau das, den Gegner bei eigenem Ballbesitz zu dominieren, klappte unter Ex-Trainer Uwe Koschinat eigentlich nie. Und auch Ziehl konnte das Problem noch nicht wirklich beheben, wie das magere 0:0 gegen Meppen bewies.