3. Liga im Live-Ticker 1. FC Saarbrücken liegt nach erster Halbzeit gegen VfB Lübeck im Rückstand

Alle, die sich eher für das Spiel gegen den FC Bayern München interessieren, müssen sich noch ein wenig gedulden. Gespielt wird entweder am Dienstag, 31. Oktober, oder am Mittwoch, 1. November. Wie der Verein am Sonntagabend mitteilte, wird es Mitte Oktober Infos zum Ticket-Vorverkauf geben. Zusätzlich bat man Fans, „vorab von Ticketanfragen und dem aktuellen Stand der Mitgliedsanträge abzusehen“.