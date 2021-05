1. FC Saarbrücken : FCS gibt ersten Neuzugang bekannt

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken hat zwei Spieltage vor Saisonende seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit in der 3. Liga bekannt gegeben. Und über den gibt es von seinem vorherigen Club nur Gutes zu hören.

Galle wechselt von Alemannia Aachen in die saarländische Landeshauptstadt. Bei der Alemannia brachte es der 1.86 Meter große Defensivakteur in dieser Spielzeit auf 31 Einsätze in der Regionalliga West, in denen er an sieben Toren direkt beteiligt war. Eins schoss er selbst. In einer Saison, in der es für den Ex-Bundesligisten vom Tivoli nicht so lief und die Alemannia derzeit nur 13. der Tabelle ist, war Galle ein Leistungsträger. Viele Fans zeigten sich in den sozialen Medien traurig, dass der Außenverteidiger die Aachener verlässt. Zudem hätte der Verein ihn gerne gehalten.