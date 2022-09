Nach Verletzungspech : FCS verstärkt sich mit Rückkehrer Rizzuto

Zuletzt spielte FCS-Neuzugang Calogero Rizzuto beim FC Hansa Rostock in der 2. Bundesliga. Foto: dpa/Jens Büttner

Saarbrücken Nach der Verletzung von Dominik Ernst hat der 1. FC Saarbrücken reagiert und mit Calogero Rizzuto einen Neuzugang für die rechte Seite verpflichtet. Der Neue ist beim FCS ein alter Bekannter.

Verletzungen und der 1. FC Saarbrücken, das ist in dieser Saison eine lange Geschichte. Der Fußball-Drittligist musste in dieser Saison schon auf etliche Spieler verzichten, immer wieder fallen Leistungsträger wie Lukas Boeder, Adriano Grimaldi oder Kapitän Manuel Zeitz mit Blessuren oder erkrankt aus. Oder sie kommen wie Julius Biada noch mit „alten Verletzungen“ als Neuzugang zum FCS.

Calogero Rizzuto: Ein erfahrener Zweitliga-Spieler

„Rizzuto kommt mit der Empfehlung von 162 Spielen in der 2. Bundesliga in seine Heimatstadt zurück und soll zunächst die entstandene Lücke auf der rechten Außenbahn schließen“, schreibt der FCS in seiner Pressemitteilung und zitiert den neuen Manager Rüdiger Ziehl.