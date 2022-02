3. Liga : 1. FC Saarbrücken holt keine Punkte beim Angstgegner SV Wehen Wiesbaden

Foto: Andreas Schlichter

Wiesbaden Der SV Wehen Wiesbaden bleibt so etwas wie der Angstgegner des 1. FC Saarbrücken. Nach der 3:4-Niederlage in der Hinrunde unterlag der FCS am Sonntagnachmittag bei den Hessen mit 0:1.