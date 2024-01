3. Fußball-Liga „Am Ende ein gewonnener Punkt“ – warum der FCS mal wieder mit der Effizienz hadert

Verl · Wie so oft in den vergangenen Monaten vergibt der 1. FC Saarbrücken auch beim 0:0 in Verl beste Torchancen, hat dann aber auch Glück. Welche Szene der Spielverlauf entscheidend veränderte.

24.01.2024 , 15:04 Uhr

Schiedsrichter Mario Hildenbrand zeigt Julius Biada vom 1. FC Saarbrücken (Fünfter von rechts, leicht verdeckt) nach einem groben Foulspiel die Rote Karte. Teamkollege Boné Uaferro hebt fragend die Arme, beschwert sich. Der FCS startete letztlich mit einem torlosen Remis ins neue Jahr. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Steven Mohr

Von Patric Cordier

Einen Punkt gewonnen oder doch zwei verloren? Das war am Dienstagabend in der Sportclub-Arena in Verl die zentrale Frage, deren Beantwortung den Protagonisten aber sichtlich schwer fiel. Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken trennte sich zum Restrunden-Auftakt torlos unentschieden vom Gastgeber SC Verl.