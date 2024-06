Nächste Personalie klar „Werde alles dafür tun, dass wir erfolgreich sein werden“ – Richard Neudecker bleibt beim FCS

„Wir sind sehr froh, dass Richy bei uns bleibt. Wir wissen, über welche Qualitäten er verfügt. In der vergangenen Saison war er ein bisschen vom Pech verfolgt. Es ist unser Ziel, dass wir ihn bis zum Saisonstart wieder in eine optimale Verfassung bekommen“, sagte FCS-Trainer und Manager Rüdiger Ziehl. Neudecker war in der vergangenen Spielzeit aufgrund einer Adduktorenverletzung monatelang ausgefallen.