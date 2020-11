FCS gleicht spät aus : Saar-Pfalz-Derby: Saarbrücken und Lautern teilen sich die Punkte

Der eingewechselte Saarbrücker Maurice Deville jubelte über seinen späten Ausgleichstreffer. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken In der spannenden Schlussphase kommt der FCS noch zum 1:1 (noch mal überholt mit Stimmen).

Im Saar-Pfalz-Derby der 3. Fußball-Liga haben sich der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern beim 1:1 (0:0) die Punkte geteilt. Das Führungstor für die Roten Teufel erzielte am Sonntag Kenny Prince Redondo in der 59. Minute. Für den Aufsteiger traf Maurice Deville (88.) zum späten Ausgleich. Beide Clubs blieben damit zum sechsten Mal hintereinander ungeschlagen. Es war das erste Mal seit 1993, dass sich die Saarländer und die Pfälzer wieder in einem Punktspiel gegenüberstanden.

„Mindestens der Punkt ist für uns verdient“, sagte Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok. „Ich habe aber schon das Gefühl, dass die meisten bei uns in der Kabine trotzdem enttäuscht sind. Das geht mir ähnlich.“ In den ersten 15 Minuten hätte seine Mannschaft das Spiel entscheiden können, nutzte aber die Chancen nicht. „Die fehlende Überzeugung vor dem Tor hat sich dann so ins Spiel rein geschleppt“, analysierte der Coach. Angesichts des späten Ausgleichstors sagte Lauterns Torschütze Redondo: „Schade, dass wir die drei Punkte nicht mit nach Hause nehmen. Es ist bitter.“

Der Tabellenführer aus Saarbrücken startete besser ins Spiel und hätte in der Anfangsphase in Führung gehen müssen. Tobias Jänicke (8.), Kianz Froese und Sebastian Jacob (12.) vergaben beste Chancen für den Gastgeber. Danach konnte Kaiserslautern die Partie ausgeglichener gestalten - ohne sich große Möglichkeiten zu erspielen. Marlon Ritters Abschluss konnte FCS-Keeper Daniel Batz nach 18 Minuten zur Ecke lenken. Insgesamt waren die Lauterer mit dem 0:0 zur Pause gut bedient.

Nach 59 Minuten gingen die Gäste in Führung: Saarbrückens Manuel Zeitz verlängerte einen Einwurf von Hikmet Ciftci unglücklich zu Redondo, der mit seinem Kopfball Batz keine Chance ließ. Zehn Minuten später sah FCK-Torhüter Avdo Spahic nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Ersatzkeeper Matheo Raab kam zu seinem Drittliga-Debüt, Ritter verließ für ihn den Platz.

Die Hausherren drückten danach vehement auf den Ausgleich, der Deville zwei Minuten vor dem Schluss noch gelang. „Das ich mal wieder so ein wichtiges Tor mache, war gut. Wir hätten aber gerne gewonnen“, sagte Deville. „Wir hatten am Anfang drei, vier Chancen, von denen wir einfach eine reinmachen müssen.“

Hier noch einige Stimmen vom Presseservice des die 3. Liga übertragenden Senders Magenta Sport:

"Wir haben eine routinierte Mannschaft, die weiß, wenn´s drauf ankommt, was sie abzuliefern hat, Insofern musste ich da weder überdrehen, noch runterfahren. Wir wollen den November mit diesem Spiel vergolden", sagte Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok vor dem ersten Pflichtspiel-Duell seit 27 Jahren. Kwasnioks Analyse nach dem Spiel: "Ich tue mich noch schwer in der Analyse. Weil ich denke, dass das Spiel schon vorentscheiden sein kann nach den ersten 15 Minuten. Da hatten wir 3 oder 4 Hochkaräter. Die machen wir nicht und das hat sich dann so ins Spiel reingeschleppt, diese fehlende Überzeugung vor dem Tor und auch im Spiel mit dem Ball. Da waren wir etwas schleppender...Das 1:0 hatte sich ein wenig angedeutet, weil wir etwas träger waren als sonst.....Das ist tatsächlich das Schwierige in der Einordnung des Spiels. Das war einfach ein besonderes Spiel und das hat man, nachdem wir die Dinger nicht gemacht haben, dann schon auch gemerkt...Hintenraus war es absolut verdient, mindestens das Unentschieden geholt zu haben. In der Kabine waren jetzt die meisten enttäuscht. Und es geht mir schon auch so: die Enttäuschung überwiegt ein wenig."

Maurice Deville, Schütze zum späten 1:1: "Wir hatten so Riesendinger, wir müssen nach 15 Minuten eigentlich mit 1:0, 2:0 führen. Dann kommt Lautern ran, macht so ein Dreckstor nach 3 gewonnenen Kopfbällen in unserem Strafraum!"

"Großen Respekt" zollte Lauterns Trainer Jeff Saibene Saarbrücken vor dem Spiel: "Sie sind nicht umsonst Spitzenreiter."

Lauterns Torschützen zum 1:0, Redondo: "Sehr bitter das Unentschieden. Wir hatten einen guten Gegner, die hatten natürlich viele Chancen. Wir haben es defensiv ganz gut gemacht. Haben nicht aufgehört, dagegen zu halten. Ich find´s einfach schade, dass wir das 1:1 noch kassiert haben."

