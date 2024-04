Pokal-Derby 1. FC Saarbrücken gegen Kaiserslautern Ich war auf dem Weg zum Rückentraining – dann schenkte mir ein Unbekannter sein FCS-Ticket

Als ich bei besagtem Imbiss kurz nach 20 Uhr gerade meine Currywurst verdrückte, sprach mich ein mittelalter Mann von der Seite an: „Gehen Sie gleich in den Ludwigspark?“ Nein, sagte ich, und ich räume freimütig ein, was ich in diesem Augenblick dachte: Halt mir kein Gespräch über den FCS, es interessiert mich nicht, lass mich in Ruhe. Doch der Mann ließ nicht locker: „Wollen Sie das Spiel schauen gehen? Ich gebe Ihnen meine Karte.“ Er holte einen Ausdruck hervor. Warum wollen Sie das tun, fragte ich. „Ich bin krank, ich habe Fieber.“