Suche beendet Überraschung beim 1. FC Saarbrücken – Rüdiger Ziehl bleibt Trainer

Rüdiger Ziehl bleibt in der neuen Saison Trainer beim 1. FC Saarbrücken. Das teilte der Verein mit. „Der FCS hat die Suche nach einem neuen Trainer offiziell für beendet erklärt und wird mit dem aktuellen Trainer und Manager Rüdiger Ziehl in die Saison 2023/24 gehen. Dies hat das Präsidium nach intensiver Beratung einstimmig beschlossen“, heißt es in der Mitteilung.