Erster Profi-Einsatz beim FCS So reagiert der 1. FC Saarbrücken auf den Tod von Fußball-Weltmeister Andreas Brehme

Zu Ehren und im Gedenken an Brehme wollen die Saarländer im Nachholspiel an diesem Mittwoch (19.30 Uhr/Magenta TV) bei Viktoria Köln mit Trauerflor spielen. Ein entsprechender Antrag wurde an den Deutschen Fußball-Bund gerichtet. Brehme war in der Nacht zum Dienstag überraschend mit nur 63 Jahren an einem Herzstillstand gestorben.