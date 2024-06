3. Liga Transferticker zum 1. FC Saarbrücken: FCS verpflichtet Innenverteidiger Lasse Wilhelm

Der 1. FC Saarbrücken hat für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga einen neuen Torwart verpflichtet. Der 25-jährige Phillip Menzel wechselt ablösefrei vom österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt zu den Blau-Schwarzen und soll dort den bisherigen Stammkeeper Tim Schreiber, der nach dem Ende seiner Leihe zum Bundesligisten RB Leipzig zurückkehrt, (wir berichteten) beerben. Dies gab der Verein am Donnerstag, 9. Mai, in einer Pressemitteilung bekannt. „Wir wollten auf der Torwartposition frühzeitig Klarheit schaffen und sind froh, einen trotz seiner jungen Jahre erfahrenen Keeper für uns gewinnen zu können. Phillip spielt seit vier Jahren auf hohem Niveau in der 1. Liga in Österreich und kann für die notwendige Stabilität und Souveränität im Tor sorgen“, sagte Trainer und Manager Rüdiger Ziehl.