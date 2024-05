Vor Saarlandpokal-Halbfinale Wie FCS-Trainer Rüdiger Ziehl auf die Fanwut reagiert

Jägersburg · Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken tritt an diesem Mittwoch im Saarlandpokal-Halbfinale beim Saarlandligisten FSV Jägersburg an. Beim FCS ist die Stimmung nach dem verpassten Zweitliga-Aufstieg aufgeheizt. Der Außenseiter aus Jägersburg will hingegen mutig auftreten.

08.05.2024 , 06:44 Uhr

Das schwache Abschneiden in der 3. Liga lasteten viele Fans des 1. FC Saarbrücken zuletzt Trainer Rüdiger Ziehl an. Das Saisonziel Aufstieg in die 2. Bundesliga ist für den FCS vorzeitig nicht mehr erreichbar. Foto: Andreas Schlichter

Von Patric Cordier