Positiver PCR-Test : Nächster Corona-Ausfall beim 1. FC Saarbrücken

Saarbrücken Beim 1. FC Saarbrücken hat sich erneut ein Spieler mit dem Coronavirus infiziert und fällt vorerst aus. Was das für die kommenden Spiele bedeutet.

FCS-Spieler Tobias Jänicke hat sich mit dem Coronavirus infiziert und fällt vorerst aus. Das teilte der 1. FC Saarbrücken am Dienstag mit. Demnach befindet sich Jänicke nach dem positiven PCR-Test in häuslicher Quarantäne. Darüber hinaus gab es allerdings keine weiteren Coronafälle. „Wir wünschen ihm [Tobias Jänicke Anm. d. Red.] gute Besserung und schnelle Genesung“, schrieb der Verein auf Facebook.

Der Ausfall hat für den Fußball-Drittligisten zumindest in dieser Woche keine größeren Konsequenzen. Bis zum nächsten Spiel der Saarbrücker dauert es noch eine Woche. Am Mittwoch, 30. März, trifft der FCS im Viertelfinale des Saarlandpokals auf den FC Homburg und am Samstag, 2. April, geht es in der 3. Liga mit der Partie gegen 1860 München weiter.