Die Nerven lagen blank 1. FC Saarbrücken muss 2. Liga wohl abhaken: Tim Schreiber von enttäuschtem Fan mit Flasche beworfen

Von Fußballgöttern zu Vollversagern – kaum irgendwo scheint der Weg zwischen den Extremen kürzer als beim Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Das musste am Samstag nach der 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen den Halleschen FC vor allem FCS-Torwart Tim Schreiber bitter am eigenen Leib erfahren. Der 22-Jährige, der in seiner ersten Saison als Nummer eins im Herrenbereich bislang eine beachtliche Leistung abgeliefert und vor wenigen Wochen noch als einer der Pokal-Helden gefeiert wurde, wäre am Samstag beinahe von einer Flasche getroffen worden, die ein enttäuschter Anhänger in seine Richtung geschleudert hatte. Nach dem Spiel musste Schreiber zurückgehalten werden, sich den Werfer nicht höchstpersönlich vorzunehmen.