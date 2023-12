1. FC Saarbrücken Polizei nach Flugblatt der FCS-Ultras: „Die Grenze ist überschritten“

Die Probleme zwischen der saarländischen Polizei und Teilen der Anhänger des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken haben eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken überprüft den Inhalt eines Mitteilungsblattes der FCS-Ultras, das während des DFB-Pokalspiels gegen Eintracht Frankfurt die Runde in der Virage Est machte. Darin heißt es unter anderem: „Ultras aller Städte vereinigt euch! Unser Hauptfeind ist die Polizei!“ Dies sei nur „ein absurdes Gedankenspiel“, wie es im Text heißt. Doch – auch das ist zu lesen – sollten die als „Schweine“ bezeichneten Beamten in dem Szenario von den Frankfurter Fans die Camphauser Straße heruntergetrieben werden. Die Saarbrücker sollten zeitgleich „Bullenautos“ am Bahnhof demolieren. Danach sollte man den Feind durch die Stadt jagen.