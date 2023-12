„Probleme nach so einem Pokalspiel sehe ich nicht“ Harter Liga-Alltag für den FCS nach der Pokal-Sensation

Saarbrücken · Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken gastiert nach dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal an diesem Samstag beim SC Freiburg II. Nach zwei torlosen Unentschieden in der Liga in Folge soll es jetzt noch einmal mit einem Sieg klappen.

08.12.2023 , 22:00 Uhr

FCS-Trainer Rüdiger Ziehl (links) jubelt mit der Mannschaft über den Sieg gegen Frankfurt. Beim SC Freiburg II wollen sie in der Liga nachlegen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Von Patric Cordier

Probleme nach so einem Pokalspiel sehe ich nicht.“ Das sagte Rüdiger Ziehl, Trainer und Manager des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken, am Freitag nach dem Viertefinaleinzug im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt (2:0) und vor der Rückkehr in den Liga-Alltag. Ziehl weiter: „Wir wissen, welche Aufgabe wir beim SC Freiburg II (Samstag, 14 Uhr, Anm. d. Red) vor der Brust haben und wir wollen diese mit drei Punkten meistern.“