Nach erstem Heimsieg gegen Köln Wie der FCS die Neun-Punkte-Woche perfekt machen will

Saarbrücken · Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken muss an diesem Samstag beim offensivstarken Aufsteiger Energie Cottbus ran. Was die Saarbrücker in der Lausitz erwartet und wie sich die Spieler die Zeit während der langen Anreise dorthin vertreiben.

28.09.2024 , 05:00 Uhr

Applaus für die eigene Mannschaft: FCS-Trainer Rüdiger Ziehl will in Cottbus den dritten Sieg in Serie einfahren. Foto: dpa/Uwe Anspach

Von Patric Cordier