Nachholspiel in Köln „Sie werden alles dafür tun, uns zu ärgern“ – FCS will nach dem Derbysieg nachlegen

„Zu Gast im Tabellenkeller“ – so könnte man die aktuelle englische Woche des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken treffend überschreiben. Mit dem hochverdienten 2:0-Erfolg im Südwestderby am Sonntag hat die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl den SV Waldhof Mannheim noch tiefer in die Abstiegszone gedrückt. An diesem Mittwoch um 19 Uhr will der FCS im Nachholspiel bei der ebenfalls taumelnden Viktoria aus Köln (Patz 14) nachlegen, ehe am Sonntag (16.30 Uhr) Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld (derzeit auf Rang 15) auf dem dann neuen Rasen im Ludwigspark Punkte lassen soll.