3. Fußball-Liga „Koschinat-Fußball“ bringt nur 0:0

Duisburg hatte mit dem Langholz wenig Probleme, geriet aber ins Wanken, wenn der FCS versuchte zu kombinieren. Wie in der 46. Minute, als Amine Naïfi und Tim Civeja den Weg für Brünker frei spielten, der Sturmtank aber völlig frei den Ball am Tor vorbei setzte. Oder in der Nachspielzeit: Brünker versuchte querzulegen, der eingewechselte Richard Neudecker war aber schon einen Schritt zu weit nach vorne gelaufen. „Es war schwer auf dem Platz, aus dem Spiel Chancen zu kreieren“, sagte Ziehl mit Blick auf die Platzverhältnisse – dennoch sah seine Mannschaft besser aus, wenn sie es versuchte.