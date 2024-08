3. Fußball-Liga So will der FCS Ingolstadt knacken – und diese Spieler könnten zurückkehren

Zwei Heimspiele hatte Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken bislang in der Spielzeit 2024/25. Beide gingen verloren. Im Ligaspiel gegen den SV Sandhausen hieß es am Ende 0:1, gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg kam das Aus im DFB-Pokal im Elfmeterschießen. Dementsprechend heiß sind die Blau-Schwarzen auf das Spiel gegen den FC Ingolstadt an diesem Samstag um 14 Uhr im Ludwigsparkstadion (live im SR-Fernsehen und auf MagentaTV).