1. FC Saarbrücken So tickt Pokalheld Brünker – und darum trug er einen BH

Auch beim FCS wurde Familienvater Brünker in rasantem Tempo Publikumsliebling. Dazu trugen neben seiner offenen Art auch die vielen wichtigen Tore bei, die er zu Saisonbeginn regelmäßig schoss. Auch im Pokal ist der Angreifer Saarbrückens Torheld – und dazu noch Last-Minute-Spezialist. Er traf sowohl in der ersten Runde gegen Zweitligist Karlsruher SC in der 90. Minute zum 2:1 als auch jetzt im Viertelfinale gegen Gladbach in der Nachspielzeit zum 2:1-Siegtreffer.