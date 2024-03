1. FC Saarbrücken So tickt Pokalheld Brünker – und darum trug er einen BH

Als Schiedsrichter Robert Hartmann am Dienstag um 22.24 Uhr zum letzten Mal an diesem Abend in seine Pfeife blies und das Spiel beendete, hatte Kai Brünker feuchte Augen. Der Held des Abends sank auf die Knie, es schien, dass er weinen musste. Auch später bei einem der ersten Interviews nach dem 2:1-Viertelfinalsieg seines 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokalspiel gegen Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach schienen seine Augen etwas nass. Es war mal wieder ein magischer Abend voller positiver Emotionen – nicht nur bei dem Mann aus Villingen-Schwenningen.