1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Kaiserslautern So sehen Sie das DFB-Pokal-Halbfinale live im Free-TV

Der 1. FC Saarbrücken ist noch ein Sieg vom DFB-Pokalfinale in Berlin entfernt. Doch gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern braucht es wohl wieder ein kleines Fußballwunder, auch wenn sich der FCK aktuell im Abstiegskampf befindet und aufpassen muss, dass das Duell 1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Kaiserslautern in der kommenden Saison kein Spiel in der 3. Liga sein wird.