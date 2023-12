Dritte Liga 1. FC Saarbrücken schlägt Schlusslicht SC Freiburg II

Dass Lukas Boeder den verletzten Bjarne Thoelke (Zerrung) in der Startformation ersetzt, war erwartbar. Dazu musste Pokalheld Kai Brünker auf die Bank, für ihn durfte Julius Biada von Beginn an spielen. „Das Spiel gegen Frankfurt war nicht so intensiv wie das gegen Bayern“, sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl vor der Partie, „daher erwarte ich schon die notwendige Frische.“