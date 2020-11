Shipnoski glänzt beim Auswärtssieg : Shipnoski ist für den FCS mal wieder Gold wert

Nicklas Shipnoski (l.), der hier mit Fanol Perdedaj sein Tor zum 2:0 bejubelt, leitete auch den FCS-Führungstreffer mit einer scharfen Flanke ein und war an der Roten Karte für Viktoria Kölns Torwart Sebastian Mielitz beteiligt. Foto: Andreas Schlichter

Köln Tabellenführer 1. FC Saarbrücken siegt auch im Spitzenspiel bei Viktoria Köln nach langer Überzahl mit 2:0.

Der 1. FC Saarbrücken bleibt das Maß aller Dinge in der 3. Fußball-Liga. Der Aufsteiger und Spitzenreiter siegte im Freitagabendspiel des zehnten Spieltags beim Vierten Viktoria Köln mit 2:0 (1:0). FCS-Trainer Lukas Kwasniok überraschte im Sportpark Höhenberg – an den hat der FCS durchaus gute Erinnerungen, denn die Frauen haben hier 2008 den Einzug ins DFB-Pokalfinale gefeiert (2:0 gegen TuS Köln rrh.) – einmal mehr mit seiner Aufstellung. Fanol Perdedaj spielte rechter Verteidiger, Anthony Barylla rückte für Boné Uaferro (Bank) in die Innenverteidigung. Links hinten übernahm Mario Müller den Part von Marin Sverko (U21-Nationalmannschaft Kroatien), davor durfte José Pierre Vunguidica erstmals in dieser Saison von Beginn an ran.

20 Minuten lang fanden die Höhepunkte nur außerhalb der Spielfläche statt. Erst zündeten Unbekannte einige Feuerwerkskörper hinter der Kurve am Saarbrücker Tor, dann explodierte Kwasniok. „Kontrollierter – meine Fresse!“, ärgerte er sich zuerst über die hektische Spielweise seiner Mannschaft und legte sich wenig später mit einem Zuschauer an, der ihn beleidigt haben soll. Für ein „Geisterspiel“ war mächtig was los auf der Tribüne.

Mit dem ersten durchdachten und kontrollierten Angriff ging der FCS in Führung. Perdedaj spielte auf Nicklas Shipnoski, dessen scharfe Hereingabe „klärte“ Kölns Marcel Gottschling über den Innenpfosten ins eigene Tor – das 1:0 (24. Minute) brachte keine Ruhe in ein Spiel, das weiter von vielen falschen Entscheidungen im Abspiel in der jeweils gegnerischen Hälfte geprägt blieb.

Nachdem FCS-Torwart Daniel Batz einen Distanzschuss von Jeremias Lorch im Nachfassen parierte (35.), dezimierten sich die Gastgeber selbst. Einen Pass auf den gestarteten Shipnoski wehrte Viktoria-Torwart Sebastian Mielitz mit dem Kopf ebenso ab wie den Nachschuss von Tobias Jänicke mit den Händen – allerdings außerhalb seines Strafraums. Bundesliga-Schiedsrichter Sören Storks (Velen) zog sofort die Rote Karte (42.).

Für Mielitz kam Yannik Banksow, der beim folgenden Freistoß von Mario Müller nicht eingreifen musste (45.) und direkt nach der Pause nicht eingreifen konnte. Timm Golley hatte per Hackentrick Vunguidica über links auf die Reise geschickt. Dessen Hereingabe leitete Jänicke ebenfalls mit der Hacke weiter auf Shipnoski. Der Neuzugang zog trocken ab ins lange Eck – das 2:0 (47.) war das fünfte Saisontor des Ex-Wiesbadeners.

„Nichts erzwingen“, verordnete Kwasniok seinem Team fortan Spielkontrolle. Und das setzte es um. Nach einem Schuss von Perdedaj übers Tor (50.) war Köln nur noch auf Schadensbegrenzung konzentriert. Saarbrücken legte sich den Gegner zurecht, verpasste aber mehrfach das 3:0. Flanke Perdedaj, Kopfball Jacob – Endstation Bangsow (60.).

Der eingewechselte Markus Mendler spielte in den Lauf des überragenden Shipnoski, dessen Slalomlauf erst im Strafraum von einem Abwehrbein gestoppt wurde (74.). Kurz darauf brachte Jacob nicht genug Druck hinter den Kopfball, wieder war Bangsow zur Stelle (75.). Und ein Schuss von Barylla ging nur um Zentimeter am Tor vorbei (83.).