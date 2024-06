Kantersieg im ersten Testspiel 1. FC Saarbrücken feiert Schützenfest gegen Quierschied (mit Fotos)

Der FCS wechselte fast komplett durch, nur Naifi blieb auf dem Feld und erhöhte direkt nach Wiederbeginn auf 4:0. Simon Stehle (49., 71.) stellte dann den 6:0-Endstand her.

Schon am Mittwoch steht für die Saarbrücker der nächste Test an. Um 19 Uhr spielt man gegen eine Auswahl aus Reiskirchen und Jägersburg. Dann soll auch der lange verletzte Stürmer Patrick Schmidt erstmals wieder zum Einsatz kommen.