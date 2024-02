1. FC Saarbrücken Schock bei FCS-Spiel gegen Bielefeld: Bombendrohung im Ludwigspark

11 696 Zuschauer, ordentliches Fußballwetter an einem Sonntagnachmittag im Februar, zwei Traditionsvereine messen sich im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Das Spiel in der 3. Fußball-Liga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Arminia Bielefeld versprach Spannung – und hielt sie bis in die Schlussminuten, in denen Simon Stehle in der Nachspielzeit noch den 1:1-Ausgleich für an diesem Tag spielerisch nicht besonders gute, aber bis zum Schluss aufopferungsvoll kämpfende Saarbrücker erzielte und so dafür sorgte, dass der FCS in seinem ersten Spiel auf dem neu verlegten Rasen nicht mit leeren Händen dastand.